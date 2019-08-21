Депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе МВД Владимиру Колокольцеву предложение о создании специальной полицейской службы по надзору за правами животных. Парламентарий отмечает, что рынок продажи животных в России находится на подъеме.
"Сейчас при желании и наличии денег можно купить абсолютно любое животное. Но, к сожалению, питомцы очень часто попадают в руки к злоумышленникам или нерадивым хозяевам. Животные не могут сами отстоять свои права, поэтому очень часто страдают и даже погибают", - подчеркнул Милонов.
Также депутат отметил, что очень часто в рабство попадают животные на курортах. Многие экзотические животные изнурительно работают на утеху отдыхающих.
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