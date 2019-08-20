Известная балерина Анастасия Волочкова вновь вызвала недовольство среди своих подписчиков в Instagram. Она опубликовала фото с очень выраженным загаром. Пользователи соцсети нашли множество сравнений, но наиболее удачным стал образ баклажана.
В фан-группе Волочковой началось бурное обсуждение нового загара балерины. Многие пользователи хотят обратить ее внимание на то, что злоупотребление солнечными лучами может привести к более раннему старению кожи.
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