Анастасию Волочкову обозвали в соцсетях "баклажаном" из-за загара

Известная балерина Анастасия Волочкова вновь вызвала недовольство среди своих подписчиков в Instagram. Она опубликовала фото с очень выраженным загаром. Пользователи соцсети нашли множество сравнений, но наиболее удачным стал образ баклажана.

В фан-группе Волочковой началось бурное обсуждение нового загара балерины. Многие пользователи хотят обратить ее внимание на то, что злоупотребление солнечными лучами может привести к более раннему старению кожи.