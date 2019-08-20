Женился самый популярный YouTube-блогер

Самый популярный YouTube-блогер PewDiePie женился. Избранницей Феликса Чельберга (настоящее имя) стала Марция Бизоньин, которая также вела видеоблог.

Свадьба состоялась в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне.

PewDiePie, которому сейчас 29 лет, завел свой канал в 2010 год и довольно быстро стал самым популярным блогером на YouTube. На данный момент у него более 96 миллионов подписчиков.

Его избранница вела канал, который назывался CutiePieMarzia. Она публиковала влоги и ролики о косметике и одежде. Сейчас она новых видео не выпускает, подписчиков у нее гораздо меньше, чем у мужа, - 7 миллионов.