Самый популярный YouTube-блогер PewDiePie женился. Избранницей Феликса Чельберга (настоящее имя) стала Марция Бизоньин, которая также вела видеоблог.
Свадьба состоялась в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне.
PewDiePie, которому сейчас 29 лет, завел свой канал в 2010 год и довольно быстро стал самым популярным блогером на YouTube. На данный момент у него более 96 миллионов подписчиков.
Его избранница вела канал, который назывался CutiePieMarzia. Она публиковала влоги и ролики о косметике и одежде. Сейчас она новых видео не выпускает, подписчиков у нее гораздо меньше, чем у мужа, - 7 миллионов.
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