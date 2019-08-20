Спикер совета депутатов Чемальского района Людмила Ящемская оказалась в эпицентре скандала. В интернете была опубликована видеозапись, на которой женщина угрожает и матом оскорбляет туристов, живущих на ее туристической базе.
Причиной конфликта стали жалобы отдыхающих на низкое качество обслуживания. Одна из туристов начала говорить, что уже не первый год приезжает в это место, но такое низкое качество обслуживания наблюдает первый раз. После этого Ящемская перешла на нецензурную лексику и потребовала от туристов покинуть территорию базы.
Сразу после публикации видеоролика в сети Ящемская заявила, что его подделали, а на самом деле она не конфликтовала с туристами. Поведение депутата должна была рассмотреть местная комиссия по этике, но женщина опередила ее и по собственному желанию покинула партию.
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