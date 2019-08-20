Миронов: предпенсионеры - новый социальный слой обездоленных

В РФ появился новый социальный слой обездоленных - предпенсионеры, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

По его словам, которые приводит сайт партии, эту категорию людей государство наказало дважды - отняло право на заслуженный отдых и поставило в тяжелейшее положение на рынке труда.

Ранее Росстат сообщил, что с начала текущего года отток работников в возрастной категории от 50 до 59 лет превысил полмиллиона человека. Минтруд предупреждает, что безработица среди предпенсионеров увеличится еще в 1,6 раза.

По мнению Миронова, ограничения для работодателей, формально направленные на защиту прав предпенсионеров, в реальности вызвали лишь еще больше проблем - теперь сотрудников старше пятидесяти лет воспринимают как группу риска, от которой при любом удобном случае избавляются в первую очередь.

Политик подчеркнул, что исправить "затеянную либералами реформу" уже нельзя. Ее можно только свернуть и перейти к справедливой пенсионной системе, заключил он.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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