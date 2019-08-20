Народного артиста СССР Джигарханяна выписали из больницы

Советского и российского актера и режиссера, народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы.

Об этом "Интерфаксу" рассказал его официальный представитель.

Артур Согомонян заявил, что Армен Джигарханян чувствует себя нормально и пребывает в хорошем расположении духа.

Напомним, что актера госпитализировали в Москве 12 августа. Тогда сообщалось, что Джигарханян якобы перенес операцию на сердце, но Согомонян отверг эту информацию.

Также в СМИ публиковалась информация о том, что у актера обострился сахарный диабет.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. 83-летний актер по праву считается одним из лидеров по количеству ролей в отечественном кино — с 1960-ых годов по год текущий он снялся более чем в 170 фильмах.

Бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ушла к главе "Трансконтинентальной МедиаКомпании".

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