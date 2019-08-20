Школьникам стоит предоставить планшеты для выхода в сеть интернет в случае ограничения использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях.
Об этом заявил глава Министерства образования и науки Якутии Владимир Егоров.
Напомним, что вчера Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало регионам самостоятельно рассмотреть вопрос об ограничении использования смартфонов в общеобразовательных учреждениях.
Владимир Егоров указал на то, что реализация нововведения потребует от российских школ дополнительной подготовки. Сейчас каждый ребенок активно использует гаджеты. Не только для игр, убежден глава Министерства образования и науки Якутии, но и для поиска необходимой ему информации из сети интернет.
В случае реализации нововведения от Минпросвещения РФ необходимо не только забрать у детей смартфоны, но и предоставить школьникам в качестве их замены планшеты, убежден Егоров.
Член Совета Федерации ранее предложила ограничить продажу сладкого в школьных буфетах.
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