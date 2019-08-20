В Минобрнауки Якутии предложили дать детям планшеты вместо смартфонов

Школьникам стоит предоставить планшеты для выхода в сеть интернет в случае ограничения использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях.

Об этом заявил глава Министерства образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Напомним, что вчера Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало регионам самостоятельно рассмотреть вопрос об ограничении использования смартфонов в общеобразовательных учреждениях.

Владимир Егоров указал на то, что реализация нововведения потребует от российских школ дополнительной подготовки. Сейчас каждый ребенок активно использует гаджеты. Не только для игр, убежден глава Министерства образования и науки Якутии, но и для поиска необходимой ему информации из сети интернет.

В случае реализации нововведения от Минпросвещения РФ необходимо не только забрать у детей смартфоны, но и предоставить школьникам в качестве их замены планшеты, убежден Егоров.

Член Совета Федерации ранее предложила ограничить продажу сладкого в школьных буфетах.

Читайте также:

Школьникам могут запретить пользоваться смартфонами в школе.