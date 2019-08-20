Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

Рождаемость за январь-июнь текущего года выросла лишь в двух регионах нашей страны - в Москве (на 5,9%) и Карачаево-Черкесии (на 4,7%). Об этом заявили в Росстате.

В целом по РФ за этот период рождаемость сократилась на 8,1% по сравнению с прошлым годом. За указанное время родились порядка 720 тыс. человек, а в 2018-м - 783 тыс.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что темпы рождаемости продолжат снижаться и дальше. Вместе с тем он добавил, что в настоящий момент на одну семью в среднем приходится 1,6 ребенка, что является достаточно неплохим показателем.