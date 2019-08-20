Член Совфеда Татьяна Кусайко заявила, что нужно обсудить вопрос ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок.
Речь, по ее словам, идет о булках с различными начинками, соках, батончиках, кексах и т.п.
Сенатор напомнила агентству "Москва", что Всемирная организация здравоохранения призывает снижать потребление сахара до 5% от суточной калорийности рациона, но, к сожалению, это лишь рекомендация. Между тем, все время растет число детей, страдающих избыточным весом и связанными с этим заболеваниями.
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