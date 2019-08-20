Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов направил обращение министру просвещения РФ Ольге Васильевой с предложением установить в школах индивидуальные шкафчики для хранения вещей.
Парламентарий сообщил, что неоднократно встречался с ученикам общеобразовательных учреждений и многие из них предлагали установить шкафчики для хранения личных вещей. По их словам, объем вещей, которые приходиться ежедневно носить в школу, постоянно увеличивается, поэтому ученики испытывают необходимость в местах для их безопасного хранения.
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