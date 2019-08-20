Хабаровск готовится к еще одной волне паводка. Во вторник на набережной спасатели вместе с пожарными и волонтерами разворачивают водоналивную дамбу, которая должна защитить зону стадиона им. Ленина от подтопления.
По прогнозам синоптиков, которые приводит сайт правительства региона, к концу этой недели к городу подойдет пятая волна паводка, вызванная дождевыми притоками из Сунгари, Буреи и Уссури.
Отметки воды у краевой столицы могут составить 630-680 см. При достаточно сильном ветре может образоваться волна, которая будет перехлестывать через край набережной.
Как только уровень воды начнет снижаться, дамбу разберут.
На прошлой неделе в верховьях Амура за несколько дней выпала месячная норма осадков. Прибывает вода и в реке Бурея, а также в Уссури. В итоге к уровню 630 см у Хабаровска может добавиться еще минимум 20 см.
Источник фото: Правда.ру
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