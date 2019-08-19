В Петербурге найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов

Заслуженный артист Российской Федерации, российский и советский трубач, музыкальный педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Пятый канал.

Тело 68-летнего мужчины обнаружила его жена.

Согласно предварительным данным, Михаил Романов покончил с собой.

Напомним, что артист был вынужден уволиться из Государственной консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге по состоянию здоровья. После этого Михаил Романов неоднократно обращался за помощью к психиатрам — уход из консерватории стал причиной серьезной и продолжительной депрессии.

В Санкт-Петербургской консерватории Романов преподавал с 2003 года.