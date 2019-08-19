Минпросвещения рекомендует ограничить использование смартфонов в школах

Министерство просвещения Российской Федерации порекомендовало регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования смартфонов в школах.

Специалисты отмечают, что данная мера направлена на профилактику вреда здоровью и повышение качества образовательного процесса.

Стоит, считают в Минпросвещения РФ, отказаться от ношения телефонов на шее, на поясе и в карманах.

Длительное использование смартфонов, предупреждают специалисты, приводит к нарушениям психики, раздражительности, гиперактивности, снижению умственной работоспособности и ослаблению памяти и внимания.

Министерство просвещения Российской Федерации отмечает, что 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.