Министерство просвещения Российской Федерации порекомендовало регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования смартфонов в школах.
Специалисты отмечают, что данная мера направлена на профилактику вреда здоровью и повышение качества образовательного процесса.
Стоит, считают в Минпросвещения РФ, отказаться от ношения телефонов на шее, на поясе и в карманах.
Длительное использование смартфонов, предупреждают специалисты, приводит к нарушениям психики, раздражительности, гиперактивности, снижению умственной работоспособности и ослаблению памяти и внимания.
Министерство просвещения Российской Федерации отмечает, что 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков.
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