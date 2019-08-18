Боярский раскритиковал идею штрафовать за курение на рабочем месте

Актер Михаил Боярский назвал "идиотской" идею Министерства здравоохранения России о штрафах за курение на рабочем месте. По его мнению, предложение Минздрава ни коим образом не относится к заботе о здоровье россиян, а является "чистым бизнесом".

"Государство никогда не думало о здоровье людей, а о кошельке - тем более. Поэтому и предлагают вводить штрафы. Я оцениваю эту идею как идиотскую. Но люди не идиоты, поэтому все будет как раньше. Курящие - будут курить, не курящие - не будут курить", - пояснил актер.

Сам Боярский подчеркнул, что курит всю жизнь и эта вредная привычка никогда не мешала его работе.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Министерстве здравоохранения России предложили "урезать" зарплаты курящим сотрудникам. В корпоративной программе "Укрепление здоровья работающих" ведомство предлагает оценить материальные потери, связанные с курением сотрудников, а также разработать эффективный инструмент сокращения потребления табака, используя в том числе и штрафные санкции, вплоть до сокращения зарплаты.

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