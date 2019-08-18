Астрологи назвали пять худших знаков зодиака для выбора жены

Астрологи рассказали о знаках зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью. По мнению специалистов, дата рождения существенно влияет на характер женщины.

Астрологи рекомендовали мужчинам держаться подальше от женщин-близнецов, которые очень ветрены и непостоянны. Примечательно, что женщины-близнецы очень часто находят себя в творчестве, но не любят отягощать себя брачными узами. Также мужчинам посоветовали быть осторожнее с женщинами-львицами. Такие женщины не будут подчиняться, а заставят мужчину играть по своим правилам.

Жить в счастливом браке не получиться и с женщинами-скорпионами, хотя обычно они очень харизматичны и обаятельны. Вся проблема в том, что скорпионы всегда жалят того, кто находится рядом с ними, поэтому жить в браке с ними трудно.

К аналогичному мнению астрологи пришли и по поводу женщин-стрельцов. Обычно они создают комфорт только для одного человека в семье - для себя, поэтому жить с ними сможет не каждый.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что по информации НАСА, у 86% жителей Земли изменился знак зодиака. Ученые НАСА сообщили, что астрономия и астрология - это совершенно разные вещи. Астрология никоим образом не является наукой, и еще никто не доказал, что с помощью астрологии можно предсказывать будущее или давать характеристику человеку только на основании его даты рождения.

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