В столице Катара решили покрасить дороги в голубой для борьбы с жарой

В столице Катара Дохе начали красить дороги в голубой цвет в рамках экспериментального проекта по борьбе с последствиями жары.

"Температура темного асфальта на 20 градусов выше, чем фактическая температура, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло", - цитирует местное издание Ar Raya слова одного из инженеров.

По его словам, покраска асфальта поможет снизить его температуру на 15-20 градусов, а также повысить продолжительность службы покрытия. В настоящее время дороги покрасили лишь на одной из центральных улиц города, где температура может подниматься до 50 градусов из-за отсутствия деревьев.

Напомним, ранее власти Италии вновь ввели высший уровень погодной опасности. Предупреждение распространилось на 11 городов. Нынешняя волна аномальной жары в Европе стала уже четвертой с начала лета.