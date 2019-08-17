Минздрав прокомментировал планы ограничить продажу чипсов на работе

Рекомендации по ограничению продажи продуктов с повышенным содержанием сахара и соли на работе будут не обязательны к исполнению. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

Соответствующие предложения для работодателей подготовил Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины на основе существующих мировых практик по контролю за здоровьем работников, уточнили в ведомстве. Исполнение рекомендаций зависит от желания руководства компаний.

Накануне в министерстве предложили работодателям ограничить продажу в офисах и на предприятиях газировоки, чипcoв, крекеров, сухариков и шоколадных батончиков. Медики посоветовали заменить эту продукты зерновыми батончиками, яблочными чипсами и овощной соломкой.