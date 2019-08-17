Пассажирка севшего на поле А321 пожаловалась на травлю в интернете

Одна из пассажирок лайнера Airbus A321, совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, пожаловалась на травлю в интернете и СМИ из-за видео с места инцидента.

По ее словам, после эвакуации из самолета, находясь в шоковом состоянии, она достала телефон и сняла на видео свои эмоции.

"Я выбежала на другую сторону - не туда, куда все люди, и оказалась одна в кукурузном поле. Я была на нервах. Что значили мои слова? Первые секунды - стрессовые. Ты не думаешь, что спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит", - цитирует слова девушки телеканал "360".

Многие пользователи Instagram возмутились тем, что девушка пожаловалась на испачканную руку, а в других видео не поблагодарила пилотов. Британское издание Daily Mail назвало россиянку "неблагодарной инструкторшей по танцам на пилоне".

"Как люди могли подумать, что мы против пилотов? Кем надо быть? Они нас спасли! Мы с ним и были в этом поле, бок о бок там были", - удивляется девушка.