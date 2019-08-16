В ФТС объяснили причину возбуждения дела из-за лекарств для ребенка

Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, поскольку лекарственный препарат, который она купила в интернете, входит в список психотропных веществ с ограниченным оборотом в России.

"Данный лекарственный препарат с международным непатентованным названием «Клобазам» не зарегистрирован в России и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Женщина получила по почте три посылки из-за границы, в которых было около 600 таблеток. В настоящее время она проходит свидетелем по уголовному делу, открытому по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".

О задержании женщины накануне сообщила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава. По ее словам, лекарство ребенку назначили врачи, однако оно не зарегистрировано Министерством здравоохранения России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион раскритиковал запрет на государственные закупки импортных препаратов и медицинского оборудования. Правительству следовало посоветоваться с Министерством здравоохранения, прежде чем принимать такое решение.

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