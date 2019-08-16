Пограничная служба ФСБ приступила к публикации статистики по иностранным гражданам, которые приезжают в Россию для работы. Это произошло впервые почти за 20 лет.
Как уточняет агентство РБК, за первое полугодие 2019 года с различными целями в Россию приехали почти 15 миллионов человек, из которых около 2,4 миллиона - для работы. Большинство иностранцев прибыли из стран СНГ. В пятерку вошли Узбекистан (918 тыс. человек), Киргизия (265 тыс.), Таджикистан (523,9 тыс.), Украина (164,6 тыс.) и также Казахстан (105,3 тыс.). В Россия также приезжают граждане Китая, Германии, Турции, Великобритании и США.
Напомним, ФСБ вел учет иностранных граждан по постановлению Федеральной службы государственной статистики (Росстат) от 2000 года. В минувшем году ведомство обновило приказ по ведению статистики, расширив список целей для прибытия в Россию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты РАНХиГС зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию за январь-апрель 2019 года. Показатель вырос на 41 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Больше всего мигрантов приехали из Армении и Украины. Росстат пояснил, что прирост произошел за счет людей, которые получили временную регистрацию в стране.
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