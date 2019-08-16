Немка подала в суд на хор мальчиков за отказ принимать ее дочь

Жительница Берлина обратилась в административный суд из-за того, что ее девятилетнюю дочь отказались принимать в Государственный кафедральный хор мальчиков.

Как пишет местное издание Tagesspiegel, дочь женщины, которая раньше пела в разных городских хорах, хотела поступить в хоп мальчиков в ноябре минувшего года, однако ей отказали. По мнению матери, руководство хора нарушило права девочки на равные возможности и проявило недопустимую дискриминацию по половому признаку.

В самом хоре объяснили, что голос девочки не отвечал звучанию хора мальчиков. Приемная комиссия также усомнилась в мотивации ребенка и возможности доверительного сотрудничества с родителями. Слушания по делу проходят сегодня, 16 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии за последние 20 лет количество мясных лавок уменьшилось почти в два раза. В Немецкой ассоциации мясников считают, что будущее отрасли находится под серьезной угрозой.

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