Компания Google не удалила видеоролик на YouTube после трех требований со стороны Роскомнадзора. По мнению ведомства, он оскорбляет государственные символы России.
На кадрах видео неизвестные люди сжигают российских флаг и "производят оскорбительные действия в отношении герба". Сам ролик предположительно был снят в Одессе.
"Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, с марта в России действуют законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости. За оскорбление власти предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 300 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственный символ России, от сайта risovach.ru.
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