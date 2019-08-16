Google не удалил оскорбительное видео по требованию Роскомнадзора

Компания Google не удалила видеоролик на YouTube после трех требований со стороны Роскомнадзора. По мнению ведомства, он оскорбляет государственные символы России.

На кадрах видео неизвестные люди сжигают российских флаг и "производят оскорбительные действия в отношении герба". Сам ролик предположительно был снят в Одессе.

"Роскомнадзор находится с руководством компании Google в постоянном рабочем взаимодействии, однако в некоторых случаях эти контакты не приводят к положительному результату. В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, с марта в России действуют законы о наказании за оскорбление общества, государства и госсимволов, а также за фейковые новости. За оскорбление власти предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 300 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роскомнадзор по запросу Генеральной прокуратуры потребовал удалить изображение, оскорбляющее государственный символ России, от сайта risovach.ru.

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