Специалисты Роскачества рассказали о том, как при выборе товара или услуг в сети интернет отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.
Эксперты указывают, что следует настороженно относиться к отзывам, переполненным общими фразами. Но, признают в Роскачестве, с осторожностью стоит отнестись и к тем отзывам, что изобилуют большим количеством подробных и ненужных фактов.
Специалисты предупреждают, что в "фальшивых" отзывах слишком часто упоминается название компании, предоставляющей услугу или реализующей товар.
Иногда, указывают в Роскачестве, отзыв содержит подробную информацию, которая недоступна покупателю. В таких случаях автором отзыва может быть сотрудник компании, предупреждают эксперты.
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