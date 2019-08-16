Роскачество перечислило признаки "фальшивых" отзывов на товары в Сети

Специалисты Роскачества рассказали о том, как при выборе товара или услуг в сети интернет отличить "фальшивые" отзывы от настоящих.

Эксперты указывают, что следует настороженно относиться к отзывам, переполненным общими фразами. Но, признают в Роскачестве, с осторожностью стоит отнестись и к тем отзывам, что изобилуют большим количеством подробных и ненужных фактов.

Специалисты предупреждают, что в "фальшивых" отзывах слишком часто упоминается название компании, предоставляющей услугу или реализующей товар.

Иногда, указывают в Роскачестве, отзыв содержит подробную информацию, которая недоступна покупателю. В таких случаях автором отзыва может быть сотрудник компании, предупреждают эксперты.