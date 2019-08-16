Властей призвали ввести наказание за выгул опасных собак без намордника

Глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев предложил ввести в административный кодекс статью за выгул опасных собак без намордника.

Правозащитник направил соответствующее письмо спикеру Государственной думы Российской Федерации Вячеславу Володину, отмечает RT.

Марат Аманлиев указал, что принятый в минувшем году закон "О жестоком обращении с животными" содержит соответствующий запрет, но наказания за его нарушение так и не было предусмотрено.

Правозащитник считает, что за выгул опасных собак без намордника следует ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти суток или обязательные работы до 30 часов.

Отметим, что в конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В него вошли, например, бразильский бульдог, акбаш и различные волко-собачьи гибриды.