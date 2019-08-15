Новый мировой рекорд по отжиманиям установил 10-летний мальчик из Чечни. Достижение зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства спорта.
"В Грозном 10-летний чеченец установил мировой рекорд - наибольшее количество отжиманий от пола за один подход в мире. Мальчик отжался 4874 раза", - отмечают в ведомстве.
Ранее два мировых рекорда побил шестилетний мальчик из Чечни. Он отжался 4618 раз, а в минувшем году мальчик отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за "незначительных замечаний".
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