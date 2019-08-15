ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от "большого" общества

Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности. Это может привести к их переходу в маргинальные субкультуры.

Специалисты ВШЭ начали изучать этот вопрос после публикации индекса ООН, который учитывает доступ жителей страны к общественной жизни, социальным услугам и экономической сфере. Согласно индексу, 88% домохозяйств испытывают трудности к доступу по всем трем значимым отраслям: социальной, экономической и общественной.

Всего 11,9% домохозяйств имеют уверенный доступ хотя бы к одной из обозначенных отраслей, но испытывают проблемы с доступом к остальным отраслям. Примечательно, что 36,2% безработных рискуют отказаться в таком же положении. Также этому риску подвержены 6,7%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как уменьшить количество бедных в России. Бедными в России считаются граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума примерно в 11 тысяч рублей, это около девяти миллионов человек. Однако на самом деле, по словам Василия Колташова, к бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств. После уплаты налогов, коммунальных платежей, процентов по кредитам и ипотеке, платы за съемное жилье многие семьи располагают доходом, меньшим уровня бедности. А если в семье есть еще и дети, то положение усугубляется.

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