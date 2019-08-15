В МВД отметили наплыв желающих получить гражданство России

Министерство внутренних дел России намерено увеличить штатную численность своих миграционных подразделений из-за резкого наплыва людей, желающих получить российское гражданство.

Об этом рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. "Предпринимаются меры по увеличению штатной численности", - отметила она.

Представитель ведомства добавила, что новыми правила оформления гражданства по упрощенному порядку смогут воспользоваться около трех миллионов граждан Украины.