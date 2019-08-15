Министерство внутренних дел России намерено увеличить штатную численность своих миграционных подразделений из-за резкого наплыва людей, желающих получить российское гражданство.
Об этом рассказала руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. "Предпринимаются меры по увеличению штатной численности", - отметила она.
Представитель ведомства добавила, что новыми правила оформления гражданства по упрощенному порядку смогут воспользоваться около трех миллионов граждан Украины.
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