Superjob: учителя и врачи сильнее остальных скучают по своей работе

Врачи и школьные учителя сильнее остальных скучают по своей работе в отпуске. Такие данные приводит исследовательский центр сервиса по поиску работу Superjob.ru.

По результатам проведенного опроса, по работе тоскуют 47% опрошенных педагогов, 38% врачей и столько же медсестер. Далее следуют региональные представители и менеджеры по логистике - 33%. Следом за ними расположились дизайнеры, HR-менеджеры и психологи.

Четверть опрошенных секретарей, архитекторов, журналистов, прорабов и менеджеров по рекламе также заявили, что скучают по работе. Реже всего в этом признавались технологи (17%), менеджеры по продажам (16%) и бухгалтеры (15%).