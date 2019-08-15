Пользователь Сети похвастался перерывами в работе для медитации

Пользователь Reddit рассказал, как смог добиться от руководства своей компании дополнительных перерывов в работе.

Фирма, в который работает мужчина, позволяет своим религиозных сотрудникам делать несколько перерывов в день на молитвы. Из-за этого 70-80% сотрудников часто покидают рабочее место: им разрешено уходить 2-3 раза по 10 минут.

При этом заработная плата всех работников одинакова. Пользователя возмутила подобная политика компании, он потребовал предоставить ему аналогичные перерывы для медитации.

"В течение последних шести месяцев у меня были мои 30 минут медитации в саду нашей компании на свежем воздухе. Это вызвало некоторый резонанс, потому что другие нерелигиозные сотрудники также начинают выпрашивать время для того, чтобы помедитировать, - заключил он.