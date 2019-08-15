В минувшем году пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
По данным ведомства, в 2018 году четыре 12-летние девочки стали матерями, а 13-летние родили в общем 34 ребенка. Почти две сотни 14-летних девушек впервые стали матерями и еще четыре родили второго ребенка.
По словам директора Института демографии Высшей школы экономики (ВШЭ) Анатолия Вишневского, в некоторых российских регионах это считается нормой. "У нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным - девочку выдают замуж в таком возрасте", - цитирует его агентство РБК.
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