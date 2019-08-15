"У республики есть враги", - Кадыров об имаме Шамиле

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров оправдался за ранее сказанные слова об имаме Шамиле. Он утверждает, что его слова были неправильно интепретированы, а исказили их "враги республики".

Кадыров пояснил, что под "врагами", которых он призвал ответить за свои действия, он имел в виду не жителей Дагестана, а "кнопочных героев", пишущих в интернете грязь на него и его семью.

Ранее заявление главы Чеченской республики вызвало волнения в Махачкале. Рамзан Кадыров заявил, что чеченские села сжигались несколько раз каждые 20 лет после того, как имам Шамиль объявил себя главным имамом Чечни и Дагестана в 1840 году.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Рамзан Кадыров заставил публично извиниться чеченца, который бросил бутылку из-под напитка в пассажиров общественного транспорта и произнес "Ахмат - сила".

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