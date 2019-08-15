В текущем году значительно выросло число нарушений запрета на курение в российских аэропортах. Об этом заявил депутат Государственной думы Сергей Боярский со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.
"Статистика, предоставленная МВД, говорит о растущей динамике нарушений антитабачного закона в аэропортах", - сказал парламентарий.
По его словам, за шесть месяцев 2019 года этот показатель составил более 70% от аналогичного за весь прошлый год. Подобная динамика говорит о том, что запрет на курение в общественных местах на территории аэропортов попросту не работает, подчеркнул депутат.
Ранее Госдума приняла законопроект, который допускает курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Против этого уже выступило Министерство здравоохранения. В ведомстве считают, что возвращение курительных комнат в аэропорты подвергнет воздействию табачного дыма некурящих.
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