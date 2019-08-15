Президент РАН раскритиковал идею отслеживания встреч ученых

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев не одобрил идею отслеживания контактов ученых из организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования, с иностранными коллегами.

По его мнению, такая мера может распространяться на те организации, в которых ведутся закрытые работы. При этом российское научное сообщество выступает за расширение международного сотрудничества, отметил Сергеев.

Он также заявил о необходимости поддерживания свободы общения с иностранными учеными и обмена информацией в том случаев, если в учреждениях нет государственной тайны и нет соответствующих мероприятий в этом отношении.