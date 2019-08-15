Специалисты отмечают рост хронических заболеваний среди школьников

Хронические заболевания среди школьников стали диагностироваться в два раза чаще, чем десять лет назад. Функциональные отклонения - на 15% чаще. К таким выводам пришли специалисты Национального исследовательского центра здоровья детей при Министерстве здравоохранения России.

По данным экспертов, только 4,3% школьников можно отнести к абсолютно здоровым в первом классе. К концу обучения таких учеников и вовсе не остается.

Наиболее часто среди девочек встречается дефицит массы тела, близорукость, неврозы и головные боли. Среди мальчиков - болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, плоскостопие, гипертония, ожирение и бронхиальная астма.