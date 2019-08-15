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Специалисты отмечают рост хронических заболеваний среди школьников

Общество print

Хронические заболевания среди школьников стали диагностироваться в два раза чаще, чем десять лет назад. Функциональные отклонения - на 15% чаще. К таким выводам пришли специалисты Национального исследовательского центра здоровья детей при Министерстве здравоохранения России. 

По данным экспертов, только 4,3% школьников можно отнести к абсолютно здоровым в первом классе. К концу обучения таких учеников и вовсе не остается. 

Наиболее часто среди девочек встречается дефицит массы тела, близорукость, неврозы и головные боли. Среди мальчиков - болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, плоскостопие, гипертония, ожирение и бронхиальная астма. 

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