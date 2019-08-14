Семья Гудковых богатеет на подмосковных свалках и выбивании долгов

Семья Гудковых уже давно привыкла к нескончаемой прибыли от мусорного рэкета, госзакупок и коллекторских заказов, но им этого мало. Следующей ступенькой в "карьерной лестнице" они видят места в Московской городской Думе, куда так старательно пытаются попасть. Ранее ФАН выпускало большое расследование о преступных схемах обогащения семьи Гудковых.

При изучении близкого окружения Геннадия Гудкова был замечен достаточно интересный персонаж. Это друг Гудкова старшего Денис Лебедев, возглавляющий Коломенский округ. Внимание к себе он привлек небывалым успехом, ведь его путь начинался от обычного охранника, а закончился главой города.

Более двадцати лет назад, в 1998 году Лебедев стал личным охранником четы Гудковых. Если возникала какая-то работа, которую нежелательно было оглашать, то для её выполнения обращались именно к нему. У будущего чиновника был невероятный талант решать подобные вопросы. В его компетентности было запугивание конкурентов, перевозка добытых незаконным путем денег, силовые операции и т. д.

Спустя некоторое время Геннадий Гудков решил забрать своего карманного охранника в мир политики и вот в 2011 году фамилия Лебедева числится в списках депутатов Московской областной думы. Очевидно, что дорогу туда ему проложили деньги Гудкова.

Далее следует стремительный карьерный взлет экс-охранника. В Московской областной думе он занимается вопросами инвестиций и предпринимательской деятельности, занимая должность заместителя председателя комитета по экономике.

Спустя пару лет в 2014 году он занимает должность замглавы администрации Озерского МО. С октября 2016 года Лебедев становится главой городского округа Коломна. С этого момента он начинает возвращать долги Гудковым.

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день в Московской области очень актуален мусорный вопрос, ведь действуют лишь семь ТБО полигонов, когда их общее количество 37. Один из них расположен в Коломенском городском округе, а именно в Воловичах. Его заложили в 1990 году и он должен был проработать до 2010 года. Работники местной администрации утверждают, что уже к концу 90-х им распоряжался клан Гудковых. Хоть это и было в неформальном порядке.

С самого начала охранную деятельность и контроль пропускного режима на полигоне "Воловичи" обеспечивали ЧОПы "Оскордъ" и "Агентства безопасности "Пантан", принадлежавшие семье Гудковых. Они смогли удержать прибыльный бизнес в руках хозяина, не подпустив к нему конкурентов и бандитов. По данным источника из правоохранительных органов во время этого "мусорного противостояния" боевики Гудкова убили десятки конкурентов, но не было возбуждено ни одного уголовного дела.

Мусорные митинги

В 2017 году начались появляться проблемы. Лебедев не смог договориться с Воробьевым, занимающим пост губернатора Московской области, о сохранении мусорного полигона. Воробьев выдвинул инициативу на месте свалки возвести новый завод по сжиганию мусора, но такой вариант Гудковых не устраивал. Это стало причиной митингов.

Гудковы завуалировали свои интересы под интересы жителей, проведя несколько акций. В результате они попали под административный арест, параллельно получив статус формальных борцов за экологию.

Таким образом, ведя борьбу с "мусорной мафией" они боролись против себя самих же. На фоне информационной шумихи преданный Лебедев все же сумел найти подход к Воробьеву, что привело к временной остановке строительства мусоросжигательного завода. По данным источника, в настоящий момент ведутся переговоры о выделении доли для Гудковых в этом заводе, если не выйдет окончательно отменить его строительство.

Помимо "Воловичи", Гудковым принадлежат и другие полигоны ТБО, например, в городе Озеры, главой которого в прошлом был Лебедев. Им управляет ООО "Экотех", который через цепочку учредителей связан все с той же семьей.