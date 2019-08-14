Пассажирка поезда набросилась на бортпроводницу из-за постельного белья

Женщина жестко восприняла обращение бортпроводницы, которая попросила ее собрать и сдать постельное белье. В социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором обозленная пассажирка пытается с криками доказать свою правоту.

Агрессивно настроенная женщина пыталась цитировать правила проезда в поезде, которые якобы гласят, что осуществлять уборку и сбор постельных принадлежностей обязаны бортпроводники.

Некоторые пользователи соцсети поддержали пассажирку, но большинство отметили, что в любой ситуации важно оставаться человеком.