Женщина жестко восприняла обращение бортпроводницы, которая попросила ее собрать и сдать постельное белье. В социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором обозленная пассажирка пытается с криками доказать свою правоту.
Агрессивно настроенная женщина пыталась цитировать правила проезда в поезде, которые якобы гласят, что осуществлять уборку и сбор постельных принадлежностей обязаны бортпроводники.
Некоторые пользователи соцсети поддержали пассажирку, но большинство отметили, что в любой ситуации важно оставаться человеком.
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