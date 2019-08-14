Больную раком мать-одиночку пытаются выселить из квартиры в Петербурге

Татьяна Шевелева оформила ипотеку в 2017 году, а спустя месяц узнала, что больна онкологией. Теперь страховая компания обвиняет ее в том, что она знала о своем недуге и специально оформила ипотеку.

Страховщики хотят признать недействительным страховой договор и отменить по нему выплаты на сумму около четырех миллионов рублей. Сама Шевелева утверждает, что на момент оформления ипотеки не знала о своем недуге, к тому же, диагностированный у нее рак не является страховым случаем. Страховые выплаты были произведены после того, как онкология привела к инвалидности.

Если суд примет решение в пользу страховой компании у матери одиночки и ее двух детей отберут единственное жилье, которое оформлено в ипотеку.