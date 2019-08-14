Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил работу пожарных, а также надзорных ведомств в тушении пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. По его мнению, все работают "до седьмого пота" и прилагают максимум усилий для предотвращения бедствия.
Песков призвал не забывать, что лесные пожары - нормальная для России практика. Леса в РФ горят ежегодно, причем на больших площадях. При критике властей стоит учитывать климатический фактор, а также размеры России. Более того, не стоит исключать факт умышленного поджога, - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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