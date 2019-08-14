Глава Роспотребнадзора Анна Попова встретилась с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и рассказала о жалобах, которые принимает ведомство от россиян. По ее словам, за последние годы проблематика обращений изменилась.
"Если еще пять лет назад более половины обращений были связаны с нарушениями в сфере торговли, то сегодня баланс изменился. Теперь почти 60% обращений приходятся на нарушения в сфере услуг. Больше всего россиян интересует жилищно-коммунальный сектор", - рассказала главе правительства Анна Попова.
По словам руководителя Роспотребнадзора, в ведомство стали приходить жалобы на транспортные, образовательные и медицинские услуги, чего раньше не наблюдалось.
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