В Москве рассекретили часть документов о пакте Молотова-Риббентропа

В Доме российского исторического общества представили сборник архивных документов, в которых рассказываются подробности о заключении пакта Молотова-Риббентропа.

Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта. Руководство СССР оценило уступки Адольфа Гитлера и согласились заключить пакт, чтобы обезопасить себя.