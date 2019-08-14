В Доме российского исторического общества представили сборник архивных документов, в которых рассказываются подробности о заключении пакта Молотова-Риббентропа.
Согласно архивным записям, Германия сама предложила Советскому Союзу заключить договор о ненападении, чтобы обезопасить себя от войны на два фронта. Руководство СССР оценило уступки Адольфа Гитлера и согласились заключить пакт, чтобы обезопасить себя.
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