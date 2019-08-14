Федеральная служба государственной статистики выяснила, какое количество детей в современной России рождаются без брака их родителей.
Отметим, что отчет Росстата базируется на данных за минувший год.
Согласно предоставленной информации, почти четверть — свыше 21% — детей в Российской Федерации рождаются без брака родителей.
В 2018 году в России появилось на свет 1 миллион 604 тысячи 344 ребенка, указывают специалисты. Из них 340 тысяч 364 младенца родили незамужние женщины.
Наибольшее число детей вне брака родились в Туве, сообщает Росстат.
Меньше всего вне брака же рожают уроженки Белгородской и Пензенской областей, а также Кабардино-Балкарии.
Ранее Всероссийский центр исследования общественного мнения выяснил, что 37% россиян в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
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