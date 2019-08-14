Правозащитники требуют наказать матерящихся на митингах полицейских

Фонд "Общественный вердикт" направил обращение в прокуратуру для привлечения к ответственности полицейских, которые охраняли общественный порядок в Москве. Правозащитников возмутило употребление нецензурной лексики.

Сотрудники фонда утверждают, что нецензурные оскорбления в адрес российских граждан могут классифицироваться как мелкое хулиганство.