Жириновский предлагает сбивать самолеты НАТО

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на сближение истребителя НАТО с самолетом главы Минобороны России Сергея Шойгу. По мнению политика, самолеты Северотлантического альянса необходимо сбивать при приближении к российским бортам.

Об этом Жириновский написал в своем телеграм-канале. Он аргументировал свою инициативу тем, что приближение самолетов НАТО к российским бортам представляет угрозу для военнослужащих России.