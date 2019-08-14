Эксперты: консервы нельзя употреблять после истечения срока годности

Несмотря на длительный срок хранения консервы также могут портиться. Эксперты рассказали о том, стоит ли употреблять консервированные продукты после истечения срока годности и можно ли самому продлить их свежесть.

Кандидат технических наук, инженер-технолог в области мясных продуктов Денис Кровопусков подтвердил теорию о том, что на этикетку консервов действительно наноситься меньший срок годности. По его словам, если на этикетке указано употребить в течение года, то еще не более месяца после истечения срока можно рассчитывать на свежесть продукта. Однако, по мнению Кровопускова, употреблять его в пищу уже не рекомендуется.

А с овощными консервами дела обстоят иначе. Об этом рассказал председатель Союза производителей консервов «Консервы Кубани» Азмет Тлехуч. Он утверждает, что употреблять овощные консервы после истечения срока годности опасно для здоровья, поскольку неизвестно, какие процессы могли происходить внутри банки.

Специалист по качеству рыбных консервов Евгения Фирсова допустила, что употребление рыбных консервов с незначительным нарушением срока годности возможно. По ее словам, необходимо тщательно изучить банку. Если на ней нет механических повреждений, она не вздулась, и при этом хранилась в условиях обозначенного температурного режима, то консерву можно употребить. Только перед этим необходимо провести осмотр рыбы и обратить внимание на ее запах.