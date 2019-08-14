Эксперты Роскачества рассказали россиянам о признаках хорошего вина. Первое, на что обращают внимание специалисты, это прозрачность и чистота цвета напитка. Качественное вино не должно иметь осадка.
В ведомстве рекомендуют вылить купленный напиток, если в нем обнаружился осадок. По словам специалистов, вино очень быстро портиться под воздействием кислорода. Если напиток "надышался" то у него обнаружится уксусный привкус и запах. Пить такое вино нежелательно.
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