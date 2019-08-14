За первое полугодие 2019 года в России было зарегистрировано 333,1 тысячи браков, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, количество заключенных браков снизилось на 46 тысяч, а разводов - на 64,4 тысячи.
Количество разводов вовсе снизилось на 21,8%. Самый большой рост числа заключенных браков зафиксировали в Ингушетии и Туве - 2,6% и 2,7% соответственно. Наибольшее снижение числа свадеб отмечено на Чукотке - 23%, а также Костромской области и Адыгее - 20,6%.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Губернаторы перестают воспринимать прямые указания президента, и даже идут на обман, как, в частности, губернатор Красноярского края Александр Усс