Росстат зафиксировал снижение количества браков и разводов

За первое полугодие 2019 года в России было зарегистрировано 333,1 тысячи браков, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Росстата, количество заключенных браков снизилось на 46 тысяч, а разводов - на 64,4 тысячи.

Количество разводов вовсе снизилось на 21,8%. Самый большой рост числа заключенных браков зафиксировали в Ингушетии и Туве - 2,6% и 2,7% соответственно. Наибольшее снижение числа свадеб отмечено на Чукотке - 23%, а также Костромской области и Адыгее - 20,6%.