Средняя ежемесячная заработная плата сотрудников Роскосмоса и принадлежащих ему организаций в прошлом году составила 59 тысяч рублей.
Об этом говорится в опубликованном отчете российской государственной корпорации.
Сообщается, что средняя заработная плата менеджмента — представителей руководства — в 2018-м году составляла 396 тысяч рублей.
В мае текущего года же, напомним, сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в году минувшем 29,5 миллионов рублей. Из них на своем основном месте работы — на посту главы госкорпорации — Рогозин заработал 23,5 миллионов рублей.
Ранее российский космонавт рассказал, что во время работы на Международной космической станции он и его коллеги получают 24600 рублей в сутки.
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