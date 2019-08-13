Сенатор из Иркутска осудил действия силовиков на митингах в Москве

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев написал в Instagram, что осуждает действия силовиков на митингах в Москве. Он назвал недопустимым тот факт, что полицейские задержали более одной тысячи человек за выражение их политической позиции.

Сам Мархаев утверждает, что раньше командовал спецподразделением ОМОН в Бурятии. По его словам, раньше для выражения собственного мнения было больше возможностей, но сейчас государство решает политические проблемы "силовым путем".

Более того, Мархаев считает, что власть должна бороться с причинами недовольства, а не задерживать недовольных. Это непрофессионально, - подчеркнул сенатор.