Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев написал в Instagram, что осуждает действия силовиков на митингах в Москве. Он назвал недопустимым тот факт, что полицейские задержали более одной тысячи человек за выражение их политической позиции.
Сам Мархаев утверждает, что раньше командовал спецподразделением ОМОН в Бурятии. По его словам, раньше для выражения собственного мнения было больше возможностей, но сейчас государство решает политические проблемы "силовым путем".
Более того, Мархаев считает, что власть должна бороться с причинами недовольства, а не задерживать недовольных. Это непрофессионально, - подчеркнул сенатор.
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