Эксперты зафиксировали рост продаж дождевиков и плащей на 700%

Эксперты отмечают резкий рост покупок из категории теплой одежды из-за холодной и дождливой погоды в середине июля и начале августа во многих регионах России.

Как выяснили аналитики российской торговой онлайн-площадки Wildberries, за последние три недели продажи дождевиков в целом по стране выросли на 475%, ветровок - на 178%, плащей - на 149%, резиновых сапог - 166%.

Атлантический циклон, принесший в Москву грозы и сильный ветер, подстегнул продажи дождевиков - они выросли на 700%. Заметно вырос и объем заказов свитеров - на 417%, подсчитали эксперты. В Санкт-Петербурге на 705% выросли продажи серых тренчкотов.

"Нехитрая формула счастья любого одежного продавца: сезон, который опережает климатическую норму на три-четыре недели. Так мы сможем продать новую коллекцию с максимальной выгодой и не биться за продажи, как это было в прошлом году. Теплые сентябрь и октябрь в 2018 году были просто катастрофой", - цитирует агентство РБК слова президента компании Baon Ильи Ярошенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какой погоды стоит ждать в ближайшее время.

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