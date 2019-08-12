Росстат: в большинстве регионов доля среднего класса не превышает 20%

В 71 регионе России доля среднего класса не превышает 20% от общей численности населения. Такие данные опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Под средним классом специалисты понимали семьи, способные купить машину и квартиру. При этом после выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточным минимумов на человека.

В пятерку регионов с высокой долей среднего класса вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (45%), Магаданская область (34,5%), Чукотский автономный округ (33,8%), Ханты-Мансийский автономный округ насчитывает 32% таких семей, а Ненецкий автономный округ - 29%. По мнению экспертов, успех этих регионов в рейтинге объясняется сравнительно низкими ценами на жилье и достаточно высокими заработными платами.

Москва и Санкт-Петербург заняли седьмую и восьмую позиции соответственно. Расходы в этих городах высокие, поэтому к среднему классу можно отнести лишь четверть семей.

Последние строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. По данным Росстата, в 35 регионах страны средний класс составляет менее 10%, а еще в трех не превышает 3%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг России по безработице среди молодых людей. В целом ряде субъектов не могут найти работу больше половины местных юношей и девушек.

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